Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

23.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 23.01.2021 10:49

Son dakika gündem haberi: Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 19 Ocak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyon kapsamında 4 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 20'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma kapsamında 3 ay süren teknik ve fiziki takip sırasında ara yakalamalarda 15 şüphelinin daha tutuklandığı, 50 bin 804 uyuşturucu hap, 12 kilo 400 gram esrar, 576 gram metamfetamin, 158 cinsel içerikli hap, 64 gram sentetik kannabinoid, 5 gram kokain, 3 gram eroin, 112 bin 500 boş makaron, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile bu silaha ait 31 mermi ele geçirildiği bildirildi.

Polis, adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis, hakkında gözaltı kararı verilen 25 şüphelinin yakalanması için 13 Ocak'ta operasyon düzenlemiş, 16 zanlı gözaltına alınmıştı.

Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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