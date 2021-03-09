Adana'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

09.03.2021 21:59 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:02
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Adana il merkezi ve Karataş ilçesinde bazı şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine Karataş Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile 14 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 20 gram eroin, 50 gram sentetik uyuşturucu, 120 gram toz esrar, 3 uyuşturucu nitelikli hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve 13 cep telefonu ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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