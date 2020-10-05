Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Adana'nın Feke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Feke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Feke ilçesi Çandırlar Mahallesi'nde B.Ö'nün yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Operasyonda, B.Ö'nün ev ve eklentilerinde 1 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven