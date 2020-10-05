Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

05.10.2020 09:51 | Son Güncelleme: 05.10.2020 09:51
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Adana'nın Feke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Feke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Feke ilçesi Çandırlar Mahallesi'nde B.Ö'nün yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Operasyonda, B.Ö'nün ev ve eklentilerinde 1 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Muharrem İnce Fahrettin Koca Erkan Kandemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şehrazat Fahriye Evcen Burak Özçivit Erdal Beşikçioğlu
Spor Erol Bulut Ali Palabıyık Özgür Yankaya Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Asker Kadıköy Ali Edizer Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 09:54:34. #1.14#
title