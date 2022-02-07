Adana'da uyuşturucu operasyonu ve denetimlerinde yakalanan 15 zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon ve denetimlerde yakalanan 129 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik 31 Ocak-6 Şubat'ta çeşitli operasyon ve denetimler gerçekleştirdi.

Operasyon ve uygulamalarda 129 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 23 kilo 750 gram esrar, 136 gram eroin, 1 kilo 141 gram sentetik uyuşturucu, 1341 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ve 2 tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 114'ü serbest bırakıldı.