Adana'da uyuşturucu operasyonu ve denetimlerinde yakalanan 15 zanlı tutuklandı - Haberler
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Adana'da uyuşturucu operasyonu ve denetimlerinde yakalanan 15 zanlı tutuklandı

AA, Koray Kılıç - Güncel
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Adana'da uyuşturucu operasyonu ve denetimlerinde yakalanan 15 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon ve denetimlerde yakalanan 129 şüpheliden 15'i tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon ve denetimlerde yakalanan 129 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik 31 Ocak-6 Şubat'ta çeşitli operasyon ve denetimler gerçekleştirdi.

Operasyon ve uygulamalarda 129 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 23 kilo 750 gram esrar, 136 gram eroin, 1 kilo 141 gram sentetik uyuşturucu, 1341 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ve 2 tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 114'ü serbest bırakıldı.

AA / Koray Kılıç - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Haber

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