Adana'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli hakkında iletişimin dinlenilmesi ve kayda alınması kararı alındı.

Başsavcılık, yapılan çalışmalarla suça iştirak ettiği değerlendirilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğünce zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun