Son dakika haber | Adana'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
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Son dakika haber | Adana'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Adana'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı Polis uyuşturucu tacirlerinin evini 'Oscar'la aradı Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Polis uyuşturucu tacirlerinin evini 'Oscar'la aradı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Narkotik köpeği 'Oscar' ile yapılan aramada zanlıların evlerinde 1 kilo 216 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat polisleri ve özel eğitimli narkotik köpekleri ile şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda T.S., A.C., İ.İ., M.İ., S.S., S.K., Ü.S., İ.B. ve K.G. gözaltına alındı. 9 şüphelinin ev ve işyerlerine yapılan baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik köpeği 'Oscar' ile yapılan aramalarda 1 kilo 216 gram kubar esrar, 1,72 gram kenevir tohumu, 28,23 gram metamfetamin, hassas terazi, tabanca ve 54 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri sürerken gözaltına alınma anlarının görüntüleri paylaşıldı.

Son dakika haber | Adana'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haber | Adana'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haber | Adana'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haber | Adana'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haber | Adana'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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