Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
02.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:08

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerin takibe aldığı V.D, U.Ş, A.Ş.Ö, S.K. ve İ.K, uyuşturucu satışı yaparken polis tarafından suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 40 gram kubar esrar ve 5 bin 140 lira para bulundu.

Gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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