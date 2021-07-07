Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesinde bazı şahısların ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi alındı. Ekipler bunun üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden şahısların ikametlerinde arama yaptı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteği ile yapılan aramada, 350 gram esrar maddesi, 64 kök kenevir bitkisi ve 5 gram sentetik bonzai kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Evde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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