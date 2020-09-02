Adana'da uyuşturucu operasyonu
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Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonuADANA'da polis, düzenlediği 2 ayrı operasyonda 49 kilo 925 gram takoz esrar ve bin 148 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Adana'da uyuşturucu operasyonu
02.09.2020 10:42 | Son Güncelleme: 02.09.2020 10:45

Adana'da uyuşturucu operasyonu

ADANA'da polis, düzenlediği 2 ayrı operasyonda 49 kilo 925 gram takoz esrar ve bin 148 uyuşturucu hap ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri,Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 2 ayrı eve baskın düzenledi. Ekipler hassas burunlu dedektör köpekle yaptıkları operasyonda, 49 kilo 925 takoz esrar, bin 148 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edilen 32 bin 300 lira para ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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