Adana'da uyuşturucu operasyonu
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Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonuADANA'da, polisin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde, radyo ve klima paneli arkasına gizlenmiş 504 gram uyuşturucu ele geçirildi.

31.08.2020 10:02 | Son Güncelleme: 31.08.2020 10:06

Adana'da uyuşturucu operasyonu

ADANA'da, polisin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde, radyo ve klima paneli arkasına gizlenmiş 504 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, D-400 Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında, içinde 3 kişi bulunan otomobili, şüphe üzerine durdurdu. Dedektör köpekle arama yapılan otomobilde, radyo ve klima paneli arkasına gizlenmiş 504 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Otomobildeki Cumali K. (20), Necmi Can A. (21) ve Ramazan I. (17) gözaltına alındı. Öte yandan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda durdurulan otomobilin yedek lastiği içinde 699,28 gram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan Ferhat A. (34) ve Kerem A. (19) gözaltına alındı. 5 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: DHA

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