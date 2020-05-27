Adana'da uyuşturucu operasyonu Adana'da uyuşturucu operasyonu Operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 1'i tutuklanırken 6'sı ev hapsi cezasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 1'i tutuklanırken 6'sı ev hapsi cezasıyla tutuksuz yargılanmak...

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 1'i tutuklanırken 6'sı ev hapsi cezasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

ADANA - Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 1'i tutuklanırken 6'sı ev hapsi cezasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi, Şakirpaşa ve Reşatbey mahallerinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen polis adreslere yaptığı baskında 997 hap, 210 gram bonzai, 61 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği 550 lira para ele geçirdi.

Uyuşturucu sattığı öne sürülen Oktay Y. (26), Ramazan A. (24), Adil T.(35), Ali E.(41), Emrah S.(40), Fırat D.ve Halil A.'yı gözaltına alındı.

Zanlılardan Oktay Y. tutuklanırken diğer zanlılar ev hapsi cezasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA