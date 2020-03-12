Adana'da uyuşturucu operasyonu Adana'da polisin yaptığı operasyonda 92 bin adet uyuşturucu hap ve 1 kilo kokain ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Adana'da polisin yaptığı operasyonda 92 bin adet uyuşturucu hap ve 1 kilo kokain ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukurova ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda seyir halindeki tırın çekicisi içerisinde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri kısa sürede bulduğu tırı durdurdu. Polis araçta yaptığı aramada uyuşturucu bulamadı. Daha sonra hassas burunlu narkotik köpeği Oscar'ın sürücü koltuğu arkasındaki yatak bölümüne tepki vermesi üzerine polisler burada 92 bin adet uyuşturucu hap ve 1 kilo kokain ele geçirdi. Sürücü Osman G. (48) gözaltına alındı. Tırda uyuşturucu olduğundan haberi olmadığını öne süren sürücü, sevk edildiği adliyede tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA