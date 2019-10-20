Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan dört kişiden ikisi tutuklandı.

20.10.2019 11:48
Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan dört kişiden ikisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda, Şakirpaşa ve Belediye Evleri mahallelerinde uyuşturucu madde sattıkları öne sürülen Veysel Y, Musa Ç, Murat M. ve Hüseyin D. gözaltına alındı.

Zanlıların üzerlerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ile 94 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlılardan Veysel Y. ve Musa Ç. savcılık tarafından serbest bırakılırken mahkemeye sevk edilen Hüseyin D. ve Murat M. tutuklandı.

Kaynak: AA
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