27.08.2019 10:47

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Yapılan aramalarda 1 kilo 968 gram esrar, 4 gram bonzai ve 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi

ADANA - Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 968 gram esrar, 4 gram bonzai ve 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Ova ve Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesinde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine adreslere giderek baskın yaptı. Yapılan baskında uyuşturucu sattığı öne sürülen 6 zanlı yakalanırken yapılan aramalarda 1 kilo 968 gram esrar, 4 gram bonzai ve 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyete sorgulamaları tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA