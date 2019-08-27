Adana'da uyuşturucu operasyonu

27.08.2019 09:57

Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 968 gram esrar, 4 gram bonzai, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Ova ve Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine adreslere giderek baskın yaptı. Yapılan baskında uyuşturucu sattığı öne sürülen 6 zanlı yakalanırken, aramalarda 1 kilo 968 gram esrar, 4 gram bonzai ve 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.



Emniyette sorgulamaları tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İHA