Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 11 kilo uyuşturucu 'skunk' maddesi ele geçirildi.

26.08.2019 10:51
Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 11 kilo uyuşturucu 'skunk' maddesi ele geçirildi.


Adana İl Jandarma Komutanlığınca merkez Seyhan ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 1 şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine cumhuriyet savcısından alınan arama kararıyla operasyon düzenlendi.


Operasyonda 1 şahıs ile birlikte 11 kilo skunk maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


İsmi açıklanmayan şahıs gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İHA
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