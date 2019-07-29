Adana'da uyuşturucu operasyonu
Adana'da uyuşturucu operasyonuAdana'da polis, şüphe üzerinde durdurduğu otomobilde yaptığı aramada 6 kilo 275 gram toz esrar ele geçirdi.
Adana'da uyuşturucu operasyonu
Adana'da polis, şüphe üzerinde durdurduğu otomobilde yaptığı aramada 6 kilo 275 gram toz esrar ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Polis, araçta hassas burunlu dedektör köpek 'Marco' ile arama yaptı. Aracın bagajındaki yedek lastik bölümüne gizlenen 15 paket içinde toplam 6 kilo 275 gram toz esrar ele geçirildi. Otomobil içinde bulunan Suriyeli Ahmet B. Abdülhamit H. ve Muhammet H. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler birbirlerini suçladı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeceme tutuklandı
Kaynak: DHA
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