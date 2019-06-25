Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 6 bin 325 kök Hint keneviri ile 7,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Arslanlı Mahallesi Ahmetağalar mevkisinde, bir portakal bahçesinde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarını alan Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Bahçeye düzenlenen operasyonda, 6 bin 325 kök Hint keneviri ve 7,5 kilogram esrar ele geçirdi.

Şüpheliler A.Ö. ve H.H. gözaltına alındı.

Kaynak: AA