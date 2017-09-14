Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

Adana'da düzenlenen operasyonda 21 kilo 850 gram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.



Mahallenin giriş ve çıkışlarında önlem alan ekipler, zanlıların bulunduğu farklı adreslere de eş zamanlı baskın yaptı.



Bu sırada kaçmaya çalışan bazı zanlılar ile ekipler arasında yaşanan kovalamaca sonucu Hüseyin T. (32), Ömer T. (33), Osman S. (29), Muhammet O. (28) ve Faruk T. (21) yakalandı.



Şüphelilerin ev kapılarını koçbaşıyla kırarak arama yapan polis, 21 kilo 850 gram esrar, 2 kalaşnikof tüfek, 1 glock marka tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bin 500 adet kalaşnikof mermisi ele geçirdi.



Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.