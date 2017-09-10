Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

Adana'da polisi görünce ateş açan torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.



Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Gelincik Sokak'ta devriye görevi yapan motorize polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri kişiler üzerinde arama yapmak istedi. Bu sırada ara sokaktan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından polislere ateş açıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.



Polis telsizinden takviye ekipler istenmesi üzerine olay yerine özel harekat polislerinin yanı sıra çok sayıda ekip sevk edildi. Şüphelilerin gidebileceği yerlerde önlem alan ekipler, iki katlı bir evin çevresini kuşattı.



Savcılık tarafından arama izninin verilmesinin ardından özel harekat polislerinin kapıyı koçbaşıyla kırarak girdiği evde arama yapan ekipler, şüphelileri bulamadı.



Öte yandan arama yapılan evin girişinde güvenlik kamerası olması dikkati çekti.



Bu sırada zanlıların başka bir evde olduğu ihbarını alan ekipler, yaptıkları aramada şüphelileri bulamadı. Ateş açılan tabancadan çıkan boş kovanlar incelenmek üzere emniyete götürüldü.



Zanlıları yakalamak için çalışmalar sürüyor.