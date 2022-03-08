Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler

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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Adana'nın Karataş içesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

KARATAŞ, ADANA (İHA) - Adana'nın Karataş içesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, arama kaydı bulunan ve Adana il merkezinden Karataş ilçesine uyuşturucu madde taşıyacağı bilgisi alınan S.P. isimli şahsın içerisinde bulunduğu otomobil, Yüzbaşı Mahallesinde durduruldu. Otomobilde ve S.P. ve araç sürücüsü T.K'nin ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda, 172 gram kubar esrar maddesi, satışa hazır paketlenmiş 8 parça halinde toplam 12 gram Metamfetamin, 5 adet Bong tabir edilen uyuşturucu madde içme aparatı, 2 gram kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

S.P. ve K.K. gözaltına alındı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Karataş, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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