Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı -Operasyonda bir evin balkonunda 11 kök kenevir, 45,75 gram esrar, 19 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda bir evin balkonunda 11 kök kenevir, 45,75 gram esrar, 19 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

-Operasyonda bir evin balkonunda 11 kök kenevir, 45,75 gram esrar, 19 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

ADANA - Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda bir evin balkonunda 11 kök kenevir, 45,75 gram esrar, 19 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt ve Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesinde uyuşturucu satışı olduğu bilgisine ulaştı. Polis eş zamanlı olarak iki mahalleye operasyon yaptı. Polis Yeşilyurt Mahallesine yaptığı baskında bir evin balkon kısmının seraya dönüştürüldüğünü tespit etti. Evde yapılan aramalarda, 11 kök Hint keneviri ve 45,75 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili Sakip K. gözaltına alındı.

Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde ise durdurulan Serkan K.'nın üst aramasında 19 uyuşturucu hap ele geçirildi. Serkan K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sakip K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla Serkan K. ise savcılık ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA