Son Dakika | Uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
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Son Dakika | Uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

09.03.2021 09:23 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:41

Son dakika haberler... Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin adreslerine "drone" destekli operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Son Dakika | Uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
Son Dakika | Uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
Son Dakika | Uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
Son Dakika | Uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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