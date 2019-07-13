Adana'da uyuşturucu operasyonu 1 tutuklama

ADANA'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada 473 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesinde yaptığı uygulamada şüphelendiği otomobili durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, aracın arka koltuğuna gizlenmiş, 473 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirdi. Araç sürücübü Ümit A. (30) gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA