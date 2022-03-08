Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler

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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Adana'da evinde 7 kilo 732 gram esrar maddesi ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (İHA) - Adana'da evinde 7 kilo 732 gram esrar maddesi ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yüreğir ilçesi, Yenidoğan Mahallesinde ikamet eden ve arama kaydı bulunan M.T. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin alındı. Adli makamlardan alınan karara istinaden narkotik köpeğiyle evde arama yapıldı. Aramada 7 kilo 732 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

M.T. gözaltına alındı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Esrar, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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