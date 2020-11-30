Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 68 zanlıdan 27'si tutuklandı
30.11.2020 10:41 | Son Güncelleme: 30.11.2020 10:44
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 68 şüpheliden 27'si tutuklandı.
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 68 şüpheliden 27'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, uyuşturucu tacirlerine yönelik 23-29 Kasım'da kent genelinde 22 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 5 kilo 508 gram esrar, 3 kilo 126 gram sentetik uyuşturucu, 184 gram eroin, 51 uyuşturucu hap, ruhsatsız 3 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi, 68 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 27 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun