Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

26.10.2020 10:57 | Son Güncelleme: 26.10.2020 11:13

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, önceki gün paletli iş makinesine gizlenmiş 51 kilo 366 gram eroinin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi ile "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 zanlıdan sokakta uyuşturucu sattıkları öne sürülen 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 24 Ekim'de Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda tır üzerinde taşınan paletli iş makinesinde narkotik köpeğiyle arama yapmıştı.

Köpeğin tepki verdiği iş makinesinde yapılan incelemede sürücü kabini altındaki bölmede uyuşturucu olduğu tespit edilmişti.

İş makinesinin gizli bölmesini açan ekipler, 51 kilo 366 gram eroin ele geçirmiş, 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Emmanuel Macron
Magazin Hadise Sevim Emre Serdar Ortaç Birkan Sokullu
Spor Falcao Samatta Podolski Erol Bulut İsmail Kartal
Daha Fazla Çocuk İzmir Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 11:25:28. #1.15#
title