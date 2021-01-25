Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 39 şüpheli tutuklandı
Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 232 zanlıdan 39'u tutuklandı.
Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 232 zanlıdan 39'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18-24 Ocak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 232 şüpheli gözaltına alındı, 1 kilo 296 gram esrar, 910 uyuşturucu hap, 185 gram eroin, 3 kilo 11 gram sentetik uyuşturucu ile 8 tabanca ve bunlara ait 78 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 232 zanlıdan 39'u tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 193'ü serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt