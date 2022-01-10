Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 27 zanlı tutuklandı - Haberler
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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 27 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 27 zanlı tutuklandı
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da, geçen hafta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 184 şüpheliden 27'si tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da, geçen hafta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 184 şüpheliden 27'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik 3-9 Ocak'ta çeşitli operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 184 zanlı gözaltına alındı, 3 kilo 727 gram esrar, 2 kilo 447 gram eroin, 663 gram sentetik uyuşturucu, 1375 uyuşturucu hap, ruhsatsız 3 tabanca ve 2 av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 280 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 27'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 157'si serbest bırakıldı.

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AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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