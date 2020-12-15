Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 26 şüpheli tutuklandı
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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 26 şüpheli tutuklandı

15.12.2020 09:43 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:46
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 26 şüpheli tutuklandı

Adana'da, bir hafta içinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 126 zanlıdan 26'sı tutuklandı.

Adana'da, bir hafta içinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 126 zanlıdan 26'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7-13 Aralık'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 126 zanlı gözaltına alındı, 3 bin 12 uyuşturucu hap, 774 gram sentetik uyuşturucu, 216 gram esrar, 23 gram metamfetamin, 14 gram eroin, bir kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve 12 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 126 şüpheliden 26'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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