Son dakika haberleri: Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 25 tutuklama

Edinilen son dakika haberine göre ADANA'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 192 kişi gözaltına alındı.