Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheli tutuklandı
Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 176 zanlıdan 23'ü tutuklandı.
Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 176 zanlıdan 23'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 11-17 Ocak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 176 şüpheli gözaltına alındı, 15 kilo 355 gram esrar, 601 gram sentetik uyuşturucu, 720 uyuşturucu hap, 174 gram eroin, ruhsatsız 6 tabanca ve 93 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 176 zanlıdan 23'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 153'ü serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun