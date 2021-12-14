Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 şüpheli tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da, geçen hafta düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 157 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik 6-12 Aralık'ta çeşitli operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 157 şüpheli gözaltına alındı, 121 kilo 658 gram esrar, 1126 uyuşturucu hap, 2 kilo 131 gram sentetik uyuşturucu, 158 gram kokain, 34 gram eroin, 2 kök Hint keneviri, ruhsatsız 3 tabanca ve 2 av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 107 bin 940 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 21'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 136'sı serbest bırakıldı.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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