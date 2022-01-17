Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da geçen hafta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 163 şüpheliden 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik 10-16 Ocak'ta çeşitli operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 163 zanlı gözaltına alındı, 19 kilo 595 gram esrar, 8 bin 785 uyuşturucu hap, 1 kilo 192 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin, 10 gram kokain, 18 kök Hint keneviri, ruhsatsız av tüfeği ve 4 tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 30 bin 550 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 143'ü serbest bırakıldı.