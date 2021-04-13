Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 şüpheli tutuklandı
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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 şüpheli tutuklandı

Adana'da narkotik ekiplerinin geçen hafta düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 170 zanlıdan 20'si tutuklandı.

Adana'da narkotik ekiplerinin geçen hafta düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 170 zanlıdan 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5-11 Nisan'da uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 170 şüpheli gözaltına alındı, 1 kilo 984 gram sentetik uyuşturucu, 436 uyuşturucu hap, 117 gram eroin, 562 gram esrar, 56 kök Hint keneviri ile ruhsatsız 4 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 170 zanlıdan 20'si tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 150'si serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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