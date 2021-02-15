Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 şüpheli tutuklandı
Adana'da, 8-14 Şubat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 180 zanlıdan 20'si tutuklandı.
Adana'da, 8-14 Şubat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 180 zanlıdan 20'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 180 şüpheli gözaltına alındı, 6 kilo 648 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 402 uyuşturucu hap, 752 gram esrar, 92 gram eroin, ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 68 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 180 zanlıdan 20'si tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 160'ı serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun