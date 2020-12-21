Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüpheli tutuklandı
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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüpheli tutuklandı

21.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:34
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüpheli tutuklandı

Adana'da bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 102 zanlıdan 19'u tutuklandı.

Adana'da bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 102 zanlıdan 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14-20 Aralık'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 102 şüpheli gözaltına alındı, 6 kilo 797 gram eroin, 3 kilo 749 gram esrar, 3 kilo 589 gram sentetik uyuşturucu, 1248 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ve 12 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 102 şüpheliden 19'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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