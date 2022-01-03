Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde kentte uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 35 gram esrar, 11 gram eroin, 2 gram kokain, 68 gram metamfetamin, 5 bin 339 uyuşturucu hap ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri

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