Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel
Adana'da jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.
ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde kentte uyuşturucu operasyonları düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 35 gram esrar, 11 gram eroin, 2 gram kokain, 68 gram metamfetamin, 5 bin 339 uyuşturucu hap ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri
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