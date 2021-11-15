Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı tutuklandı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 173 şüpheliden 18'i tutuklandı.
ADANA (AA) - Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 173 şüpheliden 18'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik 8-14 Kasım'da operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, 104 kilo 38 gram esrar, 2 kilo 128 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 142 gram sentetik uyuşturucu, 42 gram eroin, 6 gram kokain, 2 bin 750 uyuşturucu hap ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 173 şüpheliden 18'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.