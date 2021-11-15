Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı tutuklandı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı tutuklandı

Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 173 şüpheliden 18'i tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 173 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik 8-14 Kasım'da operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 104 kilo 38 gram esrar, 2 kilo 128 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 142 gram sentetik uyuşturucu, 42 gram eroin, 6 gram kokain, 2 bin 750 uyuşturucu hap ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 173 şüpheliden 18'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı tutuklandı

Tartıştığı babasını, boğazını keserek öldürdü

Tartıştığı babasını, boğazını keserek öldürdü

 Son Dakika | Şiddet gördükleri eşlerini öldüren Çilem ve Öznur'dan Başak için duygulandırılan mesaj

Son Dakika | Şiddet gördükleri eşlerini öldüren Çilem ve Öznur'dan Başak için duygulandırılan mesaj

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title