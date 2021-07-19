Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 163 zanlı yakalandı

Adana'da geçen hafta yapılan uyuşturucu operasyonlarında 163 şüpheli yakalandı.

Adana'da geçen hafta yapılan uyuşturucu operasyonlarında 163 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12-18 Temmuz tarihlerinde yaptığı operasyonlarda, 137 bin 249 uyuşturucu hap, 20 kilo 944 gram esrar, 3 kilo 368 gram sentetik uyuşturucu, 20 kök Hint keneviri, 11 gram eroin, 6 gram kokain, bir ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 205 lira para ele geçirildi.

Polis, ele geçirilen uyuşturucularla ilgili 163 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt