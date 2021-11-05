Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı - Haberler
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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

Adana'da jandarma ekiplerinin 8 günlük denetiminde, uyuşturucu bulundurdukları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekiplerinin 8 günlük denetiminde, uyuşturucu bulundurdukları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında 25 Ekim-1 Kasım'da 10 operasyon düzenlendi.

Çalışmada, 2 kilo 195 gram esrar, 13 gram sentetik uyuşturucu ile 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri
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