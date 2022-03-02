Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi yakalandı - Haberler

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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi yakalandı

AA, İsmihan Özgüven - Güncel
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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi yakalandı

Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 21- 28 Şubat'ta uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 182 gram esrar, 194 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarma 11 kişiyi gözaltına aldı.

AA / İsmihan Özgüven - Güncel

Uyuşturucu, 28 Şubat, Jandarma, Adana, Güncel, Haberler

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