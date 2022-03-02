Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi yakalandı
AA, İsmihan Özgüven - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.
ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 21- 28 Şubat'ta uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, 182 gram esrar, 194 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Jandarma 11 kişiyi gözaltına aldı.
AA / İsmihan Özgüven - Güncel