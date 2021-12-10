Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 10 zanlı yakalandı.

ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 10 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Kasım-6 Aralık'ta uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonlarda 740 gram esrar, 16 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı

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AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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