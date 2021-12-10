Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 10 zanlı yakalandı.
ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 10 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Kasım-6 Aralık'ta uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonlarda 740 gram esrar, 16 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet