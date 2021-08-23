Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli tutuklandı
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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheli cezaevine gönderildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheli cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, İ.B, K.G, M.Y, M.İ, S.S, T.S, Ü.S, İ.İ, A.C. ve S.K'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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