Adana'da uyuşturucu operasyonları

Adana'da polisin düzenlediği operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfekleri ve çelik yelek ele geçirildi, gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik ortaklaşa yaptıkları çalışmalarda tespit ettikleri 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 kilo sentetik uyuşturucu, 6 kök Hint keneviri, ruhsatsız 2 av tüfeği, tabanca şarjörü, çelik yelek, hassas terazi ve 10 bin lira ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, narkotik ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu tespit ettiği merkez Seyhan ilçesindeki bir adrese baskın yaptı.

Aramalarda 9 uyuşturucu hap, 1,13 gram eroin bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA