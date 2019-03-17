Adana'da Uyuşturucu Operasyonları
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 10 günde düzenlenen operasyonlarda 151 zanlı gözaltına alındı.
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 10 günde düzenlenen operasyonlarda 151 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde 3-13 Mart'ta çok sayıda operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 153 kilo 770 gram esrar, 107 gram eroin, 4 bin 65 uyuşturucu hap, 1 kilo 732 gram kokain, 35 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 24 kök Hint keneviri ele geçirildi, 151 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 59'u adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanarak mahkemeye çıkartılan zanlılardan 39'u tutuklandı, 20'si adli kontrolle serbest bırakıldı.
Diğerlerinin işlemleri ise sürüyor.
Kaynak: AA