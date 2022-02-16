Adana'da uyuşturucu operasyonları: 18 gözaltı - Haberler
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Adana'da uyuşturucu operasyonları: 18 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da uyuşturucu operasyonları: 18 gözaltı

Adana'da jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

Adana'da jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6-14 Şubat tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 2 kilo 391 gram kubar esrar maddesi, bin 284 gram sentetik cannabinoid, 20 gram metamfetamin, 13 gram toz esrar maddesi, 5 gram plaka esrar maddesi, 153 adet uyuşturucu hap, 50 gram kenevir tohumu, 12 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 18 şüpheli gözaltına alındı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Esrar, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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