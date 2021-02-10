Adana'da uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddiasıyla yakalanan 7 zanlı adli kontrolle salıverildi
Adana'da sosyal medya aracılığıyla uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana'da sosyal medya aracılığıyla uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyon kapsamında bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlıların tamamı adli kontrol şartıyla salıverildi.
Polis, adreslerinde bulunamayan 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sosyal medya hesaplarından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirdiği ileri sürülen 6 şüpheli, özel harekat polislerinin de desteğiyle dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun