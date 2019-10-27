Adana'da uyuşturucu hap operasyonu kamerada

Adana'da uyuşturucu hap operasyonu kamerada

Adana'da uyuşturucu hap operasyonu kamerada Operasyonda 7 bin 888 adet uyuşturucu hap ele geçirildiADANA - Adana'da düzenlenen operasyonda 7 bin 888 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

27.10.2019 10:54
Adana'da uyuşturucu hap operasyonu kamerada

Adana'da uyuşturucu hap operasyonu kamerada

Operasyonda 7 bin 888 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

ADANA - Adana'da düzenlenen operasyonda 7 bin 888 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokakta uyuşturucu satan ve torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Şakirpaşa Mahallesindeki bir adrese baskın yapan polis 7 bin 888 adet uyuşturucu hap ve 1 kilo 350 gram skunk ele geçirdi.

Ahmet H. (20), Muhamed H. ve Abdulkadir C. gözaltına aldı.

Polisin Yeşiyurt Mahallesinde yaptığı operasyonda ise 1 gram metamfetamin, 4.37 gram bonzai, 1 gram skunk ele geçirilirken Naim S. isimli zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

VİDEO: Adana'da uyuşturucu hap operasyonu kamerada
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