Adana'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli yakalandı
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Adana'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli yakalandı

05.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:22
Adana'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli yakalandı

Adana'da bir araçta 50 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram eroin ve 134 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da bir araçta 50 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram eroin ve 134 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesi Yüzbaşı Mahallesi'nde yaptığı uygulamada durdurduğu aracı aradı.

Araçta 50 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram eroin, 134 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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