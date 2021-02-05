Adana'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli yakalandı
05.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:22
Adana'da bir araçta 50 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram eroin ve 134 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da bir araçta 50 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram eroin ve 134 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesi Yüzbaşı Mahallesi'nde yaptığı uygulamada durdurduğu aracı aradı.
Araçta 50 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram eroin, 134 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt